Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Kauf von Grill über das Internet: Mann aus Raum Kaisheim gerät an Betrüger

Kaisheim

Kauf von Grill per Internet: Mann gerät an Betrüger

Ein Mann aus dem Raum Kaisheim ordert einen Grill und bezahlt vorab. So raffiniert gingen die Täter vor.
    • |
    • |
    • |
    Beim Kauf eines Grills ist ein Mann aus der Kaisheimer Gegend an Betrüger geraten.
    Beim Kauf eines Grills ist ein Mann aus der Kaisheimer Gegend an Betrüger geraten. Foto: Martin Schutt, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus dem Raum Kaisheim ist beim Versuch, sich über das Internet einen Grill zu kaufen, an Betrüger geraten. Das Opfer orderte der Polizei zufolge über einen Google-Link auf einer seriös anmutenden Internetseite einen Elektrogrill und bezahlte rund 110 Euro per Vorleistung. Als keine Lieferung erfolgte, nahm der Käufer Kontakt mit dem Kundenservice des Discountermarktes auf. Er dachte, er hätte bei diesem bestellt gehabt.

    Es kam heraus, dass der Einkauf in einem sogenannten Fake-Shop stattfand. Sprich: Die Täter hatten den Internetauftritt der bekannten Marke täuschend echt nachgebaut und lieferten keine Ware. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden