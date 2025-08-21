Kauf von Grill per Internet: Mann gerät an Betrüger

Ein Mann aus dem Raum Kaisheim ist beim Versuch, sich über das Internet einen Grill zu kaufen, an Betrüger geraten. Das Opfer orderte der Polizei zufolge über einen Google-Link auf einer seriös anmutenden Internetseite einen Elektrogrill und bezahlte rund 110 Euro per Vorleistung. Als keine Lieferung erfolgte, nahm der Käufer Kontakt mit dem Kundenservice des Discountermarktes auf. Er dachte, er hätte bei diesem bestellt gehabt.

Es kam heraus, dass der Einkauf in einem sogenannten Fake-Shop stattfand. Sprich: Die Täter hatten den Internetauftritt der bekannten Marke täuschend echt nachgebaut und lieferten keine Ware. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt. (AZ)