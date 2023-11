Keine Topplatzierungen, aber jede Menge Mittelfeldplätze für den BWK Donauries

Die BSK Donauries konnte sich bei den Deutschen Meisterschaften der Breitensportkegler zwar nicht mit Topplatzierungen belohnen, schlug sich aber dennoch respektabel.

Die BSK Donauries holte bei den Deutschen Meisterschaften der Breitensportkegler gute Plätze im Mittelfeld. Bei den Mannschaften schlugen sich die Donau-Rieser trotz eines fehlenden Mannes und mit einem Verletzten gut.

Teil eins der Meisterschaften der Breitensportkegler fand mit den Einzeln und Paaren in Weinheim (bei Mannheim) statt. Mit dabei waren Rita Werner und Marcel Seidenkranz. Beide starteten für die BSK-Donauries. Rita Werner belegte bei den Seniorinnen B (60 bis 69 Jahre) einen respektablen neunten Rang mit 415 Holz, bei insgesamt 16 qualifizierten Keglerinnen. Nicht viel schlechter machte es Marcel Seidenkranz, der Rang elf unter 18 Keglern belegte. Dabei brachte er 451 Kegel auf 100 Schub zu Fall.

Im zweiten Teil belegten die Donau-Rieser Kegler den 19. Platz

Teil II fand dann drei Wochen später in München beim FC Bayern statt. Am Start waren die Mannschaften und die Tandems. Um hier starten zu dürfen, musste man sich im Frühjahr über die Bezirksmeisterschaften und im Sommer bei den Bayerischen Meisterschaften erst mal qualifizieren. Mit von der Partie waren Thomas Basting und Gerald Zajitschek im Herren-Tandem. Dabei mussten vier mal 30 Schub (15 Schub in die Vollen und 15 Schub Abräumen) von beiden Keglern abwechselnd auf einer Bahn absolviert werden. Während das Duo mit 405 Holz in den Vollen mit an der Spitze dabei war, lief im Abräumen nicht viel: Lediglich 125 Holz brachte das Duo zu Fall. In der Endabrechnung sprang der 19. Platz unter 30 Duos heraus.

Im Mixed-Tandem starteten Tanja Werner und Gerald Zajitschek. 533 Holz (481 in den Vollen und 154 Holz im Abräumen) standen am Ende zu Buche, sowie Platz 21 unter 35 Duos. Wiederum war man im Abräumen zu schwach: Mit rund 40 Holz mehr hätte man es auf das Treppchen geschafft.

BSK-Donauries: Thomas Basting erzielt Bestleistung

Am zweiten Tag starteten die Mannschaften. Hier profitierte die BSK-Donauries von der Absage eines Teams, da sie als erster Nachrücker nominiert wurde. Unter 20 Mannschaften belegten die Donau-Rieser einen respektablen zehnten Rang. 1792 Holz im Gesamten bedeuteten lediglich 44 Holz weniger als bei den Bayrischen Meisterschaften. Es starteten Willi Wagner (440 Holz), Werner Weber (441 Holz) und Gerald Zajitschek (399 Holz). Zajitschek war durch einen lädierten Fuß und Kreuzschmerzen vor allem im Abräumen schwer gehandikapt, ganz anders Thomas Basting, der gute 227 Holz im ersten Durchgang kegelte, um dann nach dem Bahnwechsel im zweiten Durchgang ganz großen Kegelsport zu zelebrieren: Großartigen 178 Holz in den Vollen ließ Basting hervorragende 107 Holz im Abräumen folgen. Mit 285 Holz kegelte er das höchste Ergebnis auf 50 Schub bei den Deutschen Meisterschaften. Am Ende steuerte er mit seiner neuen Bestleistung von 512 Holz maßgeblich zum zehnten Rang bei.

Genau 60 Holz fehlten am Ende zum dritten Rang. Mit einem gesunden vierten Kegler wäre dies wohl möglich gewesen. Leider konnte der fünfte Kegler (Marcel Seidenkranz) an diesem Tag nicht antreten. (AZ)