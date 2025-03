Keine Beute, aber Sachschaden: Zwei versuchte Einbrüche in der Nacht

Zu zwei versuchten Einbruchsdiebstählen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Donauwörther Parkstadt. Die Taten ereigneten sich in der Andreas-Mayr-Straße in zwei unterschiedlichen Mehrparteienhäusern. Der oder die Täter scheiterten jeweils trotz mehrfachem Werkzeugeinsatz an den Haustüren. Daher wurde laut Polizei den aktuellen Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen.

Es entstand aber ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter besonders schwerer Fälle des Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet unter 0906/706670 um Hinweise. (AZ)