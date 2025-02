Kind wirft Steine auf Spaziergänger und beißt ihn

Ein rätselhafter Vorfall hat sich am Montag in Riedlingen ereignet. Ein Kind griff dort auf der Straße offenbar unvermittelt einen Passanten an und verletzte diesen.

Der Polizei zufolge befand sich der 46-Jährige mit seinem Hund gegen 13.15 Uhr auf einer Gassirunde in der Hermann-von-Gaisberg-Straße. Dort kam ein Kind mit seinem Fahrrad vorbei. Aus unbekanntem Grund hielt es an, bewarf den Mann mit Steinen und biss ihn in einen Arm. Der Spaziergänger erlitt mehrere sichtbare Blessuren im Gesicht und eine Bisswunde am Unterarm.

Das Opfer wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und übergab das Kind in die Obhut einer erziehungsberechtigten Person. (AZ)