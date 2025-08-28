Kinder werfen Steine auf B2 und treffen ein Auto

Einen äußerst gefährlichen Unfug haben wohl zwei Kinder im Bereich der Donauwörther Parkstadt getrieben. Sie warfen am Mittwochabend von einer der Fußgängerbrücken, die über die B2 (Schellenberg-Umgehung) führen, Steine auf die Fahrbahn - und trafen ein Auto.

Nach Angaben der Polizei ging um kurz vor 22 Uhr der Notruf eines Pkw-Fahrers ein. Der teilte mit, dass augenscheinlich zwei Kinder von der Brücke zwischen der Schellenbergstraße und der Johannes-Traber-Straße aus Steine auf den Verkehr der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße werfen. Einer der Steine traf die Frontscheibe eines in Richtung Berger Kreuz fahrenden VW. An dessen Steuer saß ein 35-Jähriger.

Durch Stein reißt Windschutzscheibe eines Autos auf der B2 bei Donauwörth

Durch den Aufprall bei voller Fahrt riss die Frontscheibe des Wagens. Der Stein durchschlug aber glücklicherweise nicht die Scheibe und der Mann konnte das Auto in der Spur halten und sicher stoppen. Verletzt wurde niemand.

Die beiden Buben sind laut Zeugen ungefähr 13 Jahre alt. Das Kind, das im beobachteten Moment einen Stein warf, hat hellblonde Haare und trug ein dunkles Oberteil. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)