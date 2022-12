Leseprobe: "Glückskekse im Advent"

Exklusiv Lesesprobe aus dem Kinderbuch "Glückskekse im Advent" von Silke Wolfrum.

Finja und Mo sind schon fast am Schultor, als Sina angedüst kommt. "Hallihallo, hallihallo!", ruft sie und reibt Finjas Arm zur Begrüßung. Sina muss ihre Freundinnen immer umarmen, abrubbeln, anfassen. "Was hast du bekommen?", fragt sie atemlos und schiebt ihre Mütze ein Stückchen nach hinten. Die Mütze ist grün und hat Glitzersterne drauf. "Ich gestern eine Brausekugel und heute einen Herzchen-Radiergummi, schau mal!" In Sinas flauschigem Handschuh liegt ein roter Radiergummi in Herzform. "Total süüüüüüß, oder?"

Finja hätte auch gern so einen Radiergummi. Finja ahnt schon, woher Sina diesen Radiergummi hat, aber sie macht auf ahnungslos: "Von wem hast du den?" "Er war im zweiten Säckchen, meine Mama hängt immer lauter kleine bunte Säckchen in den Gang, wenn ich schon schlafe. Das finde ich immer sooooo toll. Und was hast du für einen Adventskalender?" Finja erstarrt. Sie tut so, als hätte sie die Frage nicht gehört. Zum Glück sind sie jetzt von so vielen Kindern umgeben, die alle am dicken Draschke vorbei durchs Schultor drängen, dass Sina nicht noch einmal nachfragt. Aber damit ist es nicht getan. Das merkt sie, kurz nachdem sie das Klassenzimmer betritt.

Alle reden dort von ihren Kalendern. In Lars' Adventskalender war ein kleines Auto, in Monas eine Playmobil-Figur, und Anastasia hat natürlich wieder das Allerbeste bekommen: einen wundervollen roten Glitzerball. Wenn man ihn auf den Boden wirft, blinkt er. Es ist schon schlimm genug, wenn man keinen Adventskalender bekommt, noch schlimmer ist es, wenn man die Einzige ist, die keinen bekommen hat.

Illustration zu "Glückskekse im Advent" Foto: Nele Palmtag, Carl Hanser Verlag München

Alle wollen jetzt Anastasias Ball auf den Boden werfen, sie ist mal wieder der Star. Wer darf ihren Ball werfen? Die Auserwählten glühen vor Stolz. Wie eine Königin thront Anastasia auf ihrer Bank und bestimmt gnädig, wer den Ball einmal auf den Boden knallen darf. Sie trägt heute wieder ihre Pailletten-Jeans und den Eisbär-Pulli. Draußen im Gang stehen ihre Reiterstiefel. Anastasia ist die Einzige in der Klasse, die ein eigenes Pferd hat, und alle beneiden sie darum, außer vielleicht Lars – der würde nie ein Pferd gegen seinen Hockeyschläger tauschen.

Finja schleicht zu ihrem Platz und beobachtet Anastasia aus den Augenwinkeln. Wie gern würde sie auch mal diesen Glitzerball in den Händen halten. "Lass mich mal!", "Nein mich!", schreien die anderen. Tanni setzt sich neben Finja. "Bei mir war ein Schokobär drin", sagt sie und verfolgt mit den Augen, wie der rote Ball durchs Klassenzimmer hüpft. "Und bei dir?" Was soll Finja jetzt sagen? Dass sie überhaupt nichts bekommen hat, weil ihre Mama in Hamburg ist und ihr Papa nur an seine Blockade denkt anstatt an Weihnachten?

Lesen Sie dazu auch

"Genau, jetzt sag schon!", ruft Sina von hinten. "Du hast mir immer noch nicht gesagt, was bei dir drin war!" In dem Moment landet der Glitzerball auf Finjas Kopf. Au. Alle lachen, auch Finja. Sie tut jedenfalls so, als würde sie lachen. In Wirklichkeit passiert in ihrem Kopf aber etwas ganz anderes. Vielleicht hat der Aufprall des Glitzerballs in Finjas Kopf einen Schalter umgelegt, einen Hebel in Gang gesetzt, eine Schraube gelockert?

Denn als Sina fragt: "Oder hast du gar nichts bekommen?", antwortet Finja: "Natürlich hab ich was bekommen." "Und was?" "Einen Glückskeks." "Die kriegst du doch dauernd", sagt Lars, der neben Sina sitzt. Das stimmt. Seit Papa seinen "großen Auftrag" bekommen hat, liegen bei Finja zu Hause die Glückskekse säckeweise herum. Finja nimmt sich für fast jede Pause welche mit, auch wenn die Dinger nur nach süßem Löschpapier schmecken. Aber momentan bekommt sie ja sowieso keine richtige Brotzeit, weil Papa – na ja.

"Es ist ein besonderer Glückskeks", sagt Finja jetzt, "eine Spezialanfertigung, eigentlich geheim." Später weiß Finja nicht mehr, wie sie darauf gekommen ist. Sie ist sich nicht einmal sicher, ob SIE das gesagt hat oder vielleicht irgendeine andere Finja. Bisher hat sie nur in ihrem Kopf finjatisiert, aber jetzt müssen diese Kopf-Gedanken irgendwie raus, und vielleicht ist daran wirklich dieser verfluchte Glitzerball schuld.

"Erzähl!", haucht Sina, und auch Tanni und Lars schauen jetzt gar nicht mehr dem roten Ball hinterher, sondern nur auf Finja. "Also, es ist ein sprechender Glückskeks." "Waaaaas???" "Ihr dürft es aber nicht weitersagen", flüstert Finja, "wenn man den Glückskeks öffnet, hört man einen Spruch, man muss ihn nicht mehr selbst lesen." "Cool, lesen ist eh doof", sagt Lars.

"Hast du ihn dabei?" Das fragt Anastasia. Irgendwie hat sie mitbekommen, dass es um Finjas Tisch herum etwas viel Interessanteres gibt als ihren Glitzerball, und da muss sie doch wissen, was das sein könnte. "Ja! Zeig mal!", sagt jetzt auch Sina. "Das ist nicht möglich." "Wieso nicht?" "Weil ihn mein Bruder aufgegessen hat." "Was???"

Finja wird ein wenig schwindlig, weil jetzt alle um sie herumhocken. Sogar Anastasia schaut sie an. Alle schauen sie an. Sie braucht jetzt eine Geschichte. Geschichten sind für Finja kein Problem. Sie sieht ganz genau vor sich, wie das war, heute Morgen. In der kleinen rosa Babysocke steckte ein Glückskeks. Erst dachte sie, o Mann, das ist doch nichts Besonderes. Sie war etwas enttäuscht und legte den Keks erst mal auf den Frühstückstisch. Da lagen noch andere Glückskekse, weil ihre Familie ja oft zum Frühstück Glückskekse isst. Dann kam Papa und sagte mit so einem besonderen Grinsen: "Na, Finja, hast du deinen Adventskeks schon aufgemacht?" Finja schüttelte den Kopf, und Papa sagte: "Das solltest du aber, denn es ist ein besonderer Keks!"

Also öffnete Finja ihren Keks, aber als sie ihn in der Mitte durchbrach, war er wie alle anderen. "Das ist der falsche!", sagte Papa. "Meiner kann sprechen, wenn du ihn öffnest!" Und in genau dem Augenblick sagte eine Stimme aus Mos Bauch: "Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen!" "Waaaas?", sagen Anastasia, Lars und Sina jetzt im Chor. "Ja!" Finja grinst. "Weil Mo währenddessen sich MEINEN Keks geschnappt hat und ihn in einem Happs runtergeschluckt hat, versteht ihr. Es war ein Versehen. Und jetzt ist der Keks weg."

Finja schaut in die schwer beeindruckten Gesichter ihrer Mitschüler. "Und der Keks spricht jetzt immer noch in Mos Bauch?" "Ja", sagt Finja, "aber man hört ihn nur, wenn man ganz nah rangeht." "Cool!", sagt Tanni, und Anastasia ist einfach nur sprachlos. Wahnsinn.