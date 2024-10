Streit um politische Neutralität der Kirche bei CSU-Events in Rain

Ist es eine Provinzposse oder ein ernst zu nehmendes Anliegen? Wird aus der berühmten Mücke ein Elefant gemacht, oder gilt es, die nicht unerhebliche Grundsatzfrage zu klären, inwieweit sich Kirche politisch bekennen darf? - In Rain macht ein Thema die Runde, das in diesem Sinne kontrovers diskutiert wird. Angestoßen haben es fünf der sechs Fraktionen im Stadtrat. Bei ihnen herrschen Irritationen über die Rolle, die die Kirchen in Rain bei einer Veranstaltungsreihe des CSU-Ortsverbands spielen.

