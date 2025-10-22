Kirchweih-Jubiläum mit Vorträgen zur Heimatgeschichte

Die Kirche im Harburger Stadtteil Heroldingen wird in ihrer heutigen Form Ende Oktober 175 Jahre alt. Im Rahmen der 875-Jahr-Feier organisiert der Arbeitskreis am Sonntag, 26. Oktober, deshalb zwei Veranstaltungen, in denen die Geschichte des Dorfs und ihrer Bewohner beleuchtet wird.

Zunächst gibt es – eingebettet in die Kirchweih-Feierlichkeiten – einen Überblick über bedeutende Persönlichkeiten, die entweder in Heroldingen geboren sind oder in besonderer Weise dort gewirkt haben. Einigen von ihnen ist eine Gedenktafel gewidmet. Prägende Ereignisse aus ihrem Leben sollen dabei in aller Kürze hervorgehoben werden. Referent ist Ralf Hermann Melber. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Briefkasten, Wörnitzstraße 4, nahe dem Zehentstadel.

Besondere Kirchenführung in Heroldingen

Unmittelbar im Anschluss an diesen Termin folgt eine „Kirchenführung mit allen Sinnen“. Der Heimatkundler und ehemalige Lehrer Karl Hochradel stellt unter dem Motto „Sehen und verstehen“ um 14.30 Uhr seine Heimatkirche vor. Mit „Kostproben“ von Orgel und Frauenchor will die evangelische Kirchengemeinde die Führung noch stimmig aufwerten. Die Führung ist kostenlos, eine „Kollekte“ ist aber willkommen. (AZ)