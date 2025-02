Babyflaute in Heroldingen: Kindergarten in Gefahr?

Die vier Kindertagesstätten in der Stadt Harburg besuchen wohl so viele Mädchen und Buben wie noch nie. Die Zahl ist im Vergleich zu 2023/24 um 14 auf 257 gestiegen. Die Betreuungseinrichtungen seien „gut gefüllt“, berichtet Bürgermeister Christoph Schmidt in den Bürgerversammlungen, die in diesen Wochen in den Ortsteilen stattfinden. In einem der Kindergärten bereitet die Entwicklung indes gewisse Sorgen.

