Donauwörther Kiwanis spenden 500 Euro

„Serving the children of the world“. Ein Leitspruch der Kiwanis wird in Donauwörth in die Tat umgesetzt. Hilfswerk-Chefin Isabell Klauser (links) betont, wie wichtig Gruppensport für die kindliche Entwicklung ist. Volleyball ist eine Sportart, die nicht nur körperlich fit macht, sondern auch soziales Verhalten fördert und Spaß bringt. Der Filmdreh der Sendung „Heimat“ von Augsburg TV über die erfolgreiche Jugendarbeit der VSC-Unger-Volleys an der Beachvolleyballanlage am Riedlinger Baggersee bildete die Kulisse für eine Spendenübergabe.

Die Jugendteams arbeiteten an ihrer Performance

Während im Hintergrund verschiedene VSC-Jugendteams unter Leitung von Jürgen Faber und Tobias Haindl an ihrer Beachvolleyball-Performance arbeiteten, trafen sich Kiwanis-Präsidentin Birgitt Mertin (rechts) und Isabell Klauser mit den Vorsitzenden des Volleyballfördervereins, Claudia Röthinger (Zweite von rechts) und Jürgen Faber (Zweiter von links).

Zahlreiche Erfolge auf vielen sportlichen Ebenen

Die gute Entwicklungsarbeit beim Donauwörther Volleyball zeigt sich in zahlreichen Erfolgen der jungen Teams auf schwäbischer, bayerischer, ja sogar auf Bundesebene aus. Nach dem erneuten Gewinn der Deutschen U16 Beachvolleyballmeisterschaft, darf Jugendspieler Hendrik Faber nun sogar auf das internationale Parkett. Wer unterstützen möchte, wendet sich an volley.foerderverein.don@gmail.com. Spendenkonto: Raiffeisen-Volksbank Donauwörth e. G., IBAN DE62 7229 0100 0006 6716 40. Foto: Jule Eibl

