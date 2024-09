Gewerbeverband Wemding: Klaus Fischer macht es ein letztes Mal

Beständigkeit und Neuaufstellung: Dieses Zeichen setzte der Gewerbeverband Wemding mit den Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung im Landhotel Weißer Hahn. Der langjährige Vorsitzende Klaus Fischer trat noch einmal für eine Amtszeit an und wurde gewählt. Mit der weiteren Besetzung des Vorstands ist der anstehende Generationswechsel bereits vorbereitet. Weiteres Thema der Versammlung war die nächste Gewerbeschau in Wemding im Juli 2025.

Klaus Fischer ist seit 24 Jahren Vorsitzender des Gewerbeverbands Wemding

Fischer bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Max Engelhardt (Kassier und Schatzmeister, Ruhestand) und Christoph Pfoser (Schriftführer, seine Kanzlei ist nicht mehr in Wemding vertreten). Der Vorsitzende, mittlerweile seit 24 Jahren im Amt, betonte, noch einmal zur Verfügung zu stehen und gemeinsam mit dem verjüngten Team den Verein in die Zukunft zu führen. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Rainer Kaufmann gewählt, Kassier ist nun Bernd Frisch und Schriftführer Christoph Meyer. Zu den Beisitzern gehören Daniela Neubauer-Kimmerle (bisher 2. Vorsitzende), Uwe Dunzinger, Hans-Ludwig Held, Ulrich Leinfelder, Peter Unflath und Marco Pattermann.

In seinem Bericht machte Fischer klar: „Ein Verein ist immer nur so gut wie seine aktiven Mitglieder.“ In Wemding tue sich derzeit sehr viel, auch in Sachen Geschäftsübergaben. Zudem seien einige neue Mitglieder hinzugekommen und die Zahl somit auf 78 Betriebe angewachsen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt verlaufe hervorragend, wofür sich Fischer bei Bürgermeister Martin Drexler und Citymanagerin Judith Strohhofer bedankte. Ziel des Gewerbeverbands sei es, Wemding lebendig und attraktiv zu erhalten.

Unternehmertreffen und Wemdinger Christkind als Aktionen des Gewerbeverbands

Fischer ging vor über 30 Anwesenden („eine Rekordteilnahme“) auch auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein: Premiere hatte das Unternehmertreffen „After-Work-Event“, zum 13. Mal wurde die Aktion mit dem „Wemdinger Christkind“ durchgeführt und die Wertmarken-Aktion zu Weihnachten fand wieder eine gute Resonanz (knapp 3600 Teilnehmer). Beim Martini- und Ostermarkt hatten auch die Geschäfte geöffnet, der Fuchsien- und Kräutermarkt als Aushängeschild der Stadt wurde vom Gewerbeverband unterstützt.

Hans-Ludwig Held, Wirtschaftsreferent im Stadtrat und Projektleiter, informierte über die anstehende Gewerbeschau am Wochenende 5./6. Juli 2025. Die Frage im Vorfeld sei gewesen, ob diese wie 2022 im Gewerbegebiet Stadelmüllerweg stattfinden solle oder wie früher traditionell in der Altstadt. Die Tendenz sei mehrheitlich zum Stadelmüllerweg mit angrenzendem Sandfeldring gegangen, so Held. Es gebe aktuell mehrere Überlegungen, wie man das Wochenende unterhaltsam gestalten könne. Der Vorstand sei für jede Anregung dankbar. Held betonte, dass die teilnehmenden Betriebe wieder auf das Gebiet der Stadt sowie der umliegenden Gemeinden begrenzt bleiben sollten.

Betriebe in Wemding verkaufen über 700 Heimatgutscheine im vorigen Jahr

Der scheidende Schatzmeister Engelhardt informierte von soliden Finanzen, was gerade hinsichtlich der Gewerbeschau hilfreich sei. Im vergangenen Jahr wurden zudem über 700 Heimatgutscheine im Wert von mehr als 20.000 Euro verkauft. Bürgermeister Drexler dankte für das Engagement der Gewerbetreibenden: „Dass sich Menschen mehr einbringen, als man es von ihnen erwarten könnte, gerade das macht unser Wemding aus.“