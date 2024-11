Bei einem Unfall in der Donauwörther Parkstadt hat ein Kleintransporter eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Dies geschah laut Polizei in der Dr.-Loeffellad-Straße. Beim Rangieren stieß ein Mitarbeiter, 34, eines Versanddienstleisters mit dem Fahrzeug gegen die Hecke und drückte diese auf einer Länge von zwei Metern ein. Es entstand ein Schaden von ungefähr 1500 Euro. (AZ)

