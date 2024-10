Lokal plant Kronkorken-Aktion für einen guten Zweck

Für die meisten sind sie nur ein wertloses Wegwerfprodukt. Doch es steckt viel mehr in ihnen. Manche sammeln sie, andere gestalten Kunstwerke aus Kronkorken und manchmal können sie sogar dazu beitragen, kranken Kindern, Schwangeren und anderen Menschen in Not zu helfen. Denn in der Masse sind Kronkorken ein wertvoller Rohstoff - zumindest die aus Metall. Darum plant eine Donauwörther Kneipe eine Kronkorken-Spendenaktion.

