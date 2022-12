Mann stolpert und stürzt über Mauer

Ein Mann hat sich bei Bauarbeiten in Kölburg gebückt. Was folgte, war ein unglücklicher Sturz über eine Mauer. 15 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein 48-jähriger Mann hat am Samstag gegen 9.30 Uhr mit seinem Sohn auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kölburg Bauarbeiten durchgeführt. Während sich der Mann nach einem Gegenstand bückte, kam dieser offensichtlich ins Stolpern und verlor dabei das Gleichgewicht. In der Folge stürzte er über eine dortige Abmauerung und fiel aus etwa zwei Meter Höhe auf einen geschotterten Boden unterhalb der Mauer. Der Landwirt war nach dem Sturz ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gebracht. Welche Verletzungen er bei dem Sturz davongetragen hat, ist nicht bekannt. Der Rettungsdienst wurde bei den Rettungsmaßnahmen durch 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Monheim unterstützt.

