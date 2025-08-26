Icon Menü
Kokain und Marihuana: Mann fährt mit Drogen im Blut mit E-Scooter durch Donauwörth

Berg

Kokain und Marihuana: Mann fährt mit Drogen im Blut mit E-Scooter durch Berg

Beamten fällt auf, dass der 35-Jährige während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt ist. Doch es gibt auch Hinweise auf Drogenkonsum. Polizisten suchen auch in dessen Wohnung.
    Ein Mann fuhr unter Drogeneinfluss durch Donauwörth.
    Ein Mann fuhr unter Drogeneinfluss durch Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Die Polizei hat im Donauwörther Stadtteil Berg einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der Drogen im Blut hatte. Der 35-Jährige war am Montag um 19.45 Uhr in der Straße „Am Zeisig“ unterwegs, als ihn Polizisten stoppten. Der eigentliche Grund dafür: Der Mann bediente während der Fahrt sein Smartphone.

    Zudem war der Elektroroller ohne gültiges Kennzeichen und damit ohne erforderliche Pflichtversicherung unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich aber auch Anhaltspunkte für Drogenkonsum bei dem 35-Jährigen. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Kokain sowie Marihuana. Der Mann räumte einen kürzlichen Konsum ein. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Beamte suchten auch in dessen Wohnung nach Rauschgift, wurden aber nicht fündig. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie das Verbot weiterer Fahrten mit dem Roller waren die weiteren Folgen. (AZ)

