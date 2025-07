Unfall in Blossenau: 39-jährige Autofahrerin verursacht Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Eine leicht verletzte 65-Jähige sowie Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Blossenau ereignete. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 39-jährige Autofahrerin gegen 8 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der Römerstraße. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem querenden Wagen der 65-Jährigen. Durch die Kollision erlitt die Ältere leichte Blessuren und musste zur Behandlung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gefahren werden. Die aufnehmenden Beamten leiteten von Amts wegen ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Verursacherin ein. (AZ)

