Kollision in Harburg: 6000 Euro Sachschaden nach Unfall zwischen Autofahrern

Harburg

Kollision in Harburg: 6000 Euro Schaden

Eine Kollision zwischen zwei Autofahrern in Harburg hat einen beträchtlichen Sachschaden von etwa 6000 Euro verursacht.
    Die Polizei schätzt den Schaden der Kollision in Harburg auf etwa 6000 Euro.
    Die Polizei schätzt den Schaden der Kollision in Harburg auf etwa 6000 Euro. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 45-jähriger Autofahrer parkte am Samstag um 16.20 Uhr seinen Pkw außerhalb markierter Flächen vor dem Pfandautomaten eines Discountermarktes in der Oskar-Märker-Straße in Harburg. Als eine hinterhalb ankommende 53-jährige Autofahrerin an dem Wagen vorbeifahren wollte, fuhr der 45-Jährige wieder an und zog nach links.

    Die 53-Jährige prallte in dessen Fahrerseite. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Beide Beteiligte gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der 45-Jährige wurde von den aufnehmenden Beamten gebührenpflichtig mit 35 Euro verwarnt (AZ)

