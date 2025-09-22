Kollision in Harburg: 6000 Euro Schaden

Ein 45-jähriger Autofahrer parkte am Samstag um 16.20 Uhr seinen Pkw außerhalb markierter Flächen vor dem Pfandautomaten eines Discountermarktes in der Oskar-Märker-Straße in Harburg. Als eine hinterhalb ankommende 53-jährige Autofahrerin an dem Wagen vorbeifahren wollte, fuhr der 45-Jährige wieder an und zog nach links.

Die 53-Jährige prallte in dessen Fahrerseite. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Beide Beteiligte gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der 45-Jährige wurde von den aufnehmenden Beamten gebührenpflichtig mit 35 Euro verwarnt (AZ)