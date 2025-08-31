Kolping-Theater mit neuer Inszenierung: „Leberkäs und rote Strapse“ - ein Weg aus der Midlife-Crisis?

Seit Wochen sind die Mitglieder der Kolping-Theatergruppe Monheim bereits am Proben, um wieder eine Komödie einzustudieren, die Ende Oktober und Anfang November aufgeführt wird. Gezeigt wird „Leberkäs´ und rote Strapse“, ein Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch. Darin geht es um die Freunde Friedhelm, Peter und Josef, für die es recht gut läuft. Alle drei sind beruflich erfolgreich, finanziell sicher. Josef „Sepp“ Pfeifer (Richard Betker) ist Chef des eigenen Bauunternehmens. Peter Busch (Armin Strobl) besitzt eine gutgehende Gärtnerei und Beamter Friedhelm Bundschuh (Walter Steib) kümmert sich im Finanzamt beflissen um die monetären Vorteile der Dreierbande. Könnte das Leben schöner sein? Die Antwort lautet: Ja!

Denn mit Schrecken stellt „Mann“ fest, privat in der schönsten Midlife-Crisis zu stecken. Vorbei die wilde Zeit, als die begehrtesten Junggesellen im Gau zur Musik von Deep Purple und den Stones auf die Pirsch gingen. Jetzt hat samstagabends der Musikantenstadl, zu einer Flasche Bier auf dem Sofa, das Regiment übernommen und die Gattinnen schwärmen für Florian Silbereisen.

Für ein Wochenende wollen sie ausbrechen

Bei den drei Gemahlinnen dreht sich zuhause ja auch alles nur noch um Leberkäs im Kühl- und Socken im Kleider-Schrank. Und alle Versuche von Friseurin Emilie Meister (Aileen Mecklinger), die Damen „upzugraden“, bleiben unbemerkt. Da beschließen Margarete Bundschuh (Stephanie Deckinger), Gertrud Pfeifer (Tanja Enzelberger) und Hedwig Busch (Sandra Ratschker), samt ihrer ledigen Freundin Emilie im Schlepptau, auszubrechen, zumindest für ein Wochenende: Noch einmal die Zeit der „roten Strapse“ heraufbeschwören und richtig was erleben.

Auch die Herren trotzen dem Schicksal und organisieren, zusammen mit Friedhelms Chef Dr. Dr. Ansgar Müller-Tiefensee (Klaus Löffler), eine „Sex-and-drugs-Revival-Party“ mit Rockmusik und Schlaghose. Mit Sodbrennen und Kreuzweh sind allerdings die körperlichen Grenzen schnell erreicht und der

Rote Strapse an der Stange

Ausflug in die eigene Jugend beendet. Was nun? Eine altersgerechte Alternative muss her und Plan B, ein wahrlich heißes Eisen, ist schnell geschmiedet: ganz zufällig ist Müller-Tiefensee Stammgast eines Table-Dance-Etablissements. Nachteil: es ist im Nachbarort. Zudem arbeitet dort als Bardame die pfiffig-attraktive Liane Kowalski (Karla Kalchgruber), die bei den Pfeifers zur Untermiete wohnt. Die Aussicht auf rote Strapse an der Stange ist jedoch zu verlockend.

Somit setzt man auf Tarnen und Täuschen und drei feurige Italiener, geführt von Müller-Tiefensee, starten in die Nacht der Nächte, wo im Schummerlicht vier erwartungsvolle Damen auf Tango und Amore hoffen… Endet ein vielversprechender Abend im Feuerwerk der Emotionen, oder befeuert er die Crisis der Akteure noch intensiver und welche Rolle spielt dabei ein geheimer Koffer im Sideboard?

Die Aufführungen sind in der Stadthalle Monheim am Samstag, 25. Oktober, um 14 Uhr und 19.30 Uhr, sowie am Samstag, 8. November, um 19.30 Uhr. Der Karten-Vorverkauf für die Abendvorstellungen beginnt am Montag, 22. September. Die Karten sind in Monheim in der Tourist-Information (neben dem Rathaus) abzuholen. Achtung: Für die Abendkasse ist nur ein geringes Kontingent reserviert. Der Eintritt kostet 10 Euro (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 4 Euro). Rentner/Pensionäre haben zur Nachmittagsvorstellung am 25. Oktober freien Eintritt. (AZ)