Ansturm auf Bauplätze rund um Donauwörth: Es braucht neue Strategien

Plus Das klassische Neubaugebiet ist selbst auf dem Land rund um Donauwörth kaum mehr zu verwirklichen. Die Kommunen brauchen neue Ideen.

Ein eigenes Haus zu bauen ist für viele Menschen eines der großen Lebensziele. Es ist aufreibend, es kann Ehen auf eine harte Probe stellen und - es ist mittlerweile zum finanziellen Drahtseilakt geworden. Wer sich trotz der Materialknappheit und der hohen Vorgaben dennoch für den Hausbau entscheidet, der steht dieser Tage vor einem Grundsatzproblem: Wo gibt es überhaupt noch einen Platz?