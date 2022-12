Automatenpanne auf der Donautalbahn vergrault die Kunden

Plus Die neuen Ticketautomaten von Agilis sind fürs erste ein Reinfall. Dass das Bahnunternehmen die Probleme verschweigt, ist kein guter Stil.

Irgendwie ist gerade der Wurm drin, wenn es um die Bahn geht. Nach den Rückschlägen mit dem neuen Streckenbetreiber Go-Ahead – mittlerweile übrigens weitgehend ausgeräumt – folgen nun Probleme auf der nächsten Zugstrecke in der Region. Und mit Recht reiben sich die Fahrgäste erstaunt die Augen, wie solche Pannen denn passieren können.