Buchdorf konnte nicht anders entscheiden

Plus Nochmal mindestens neun Millionen für die Neue Mitte in Buchdorf? Das 2000-Einwohner-Dorf hat sich viel vorgenommen. Warum es kaum eine Alternative gab, kommentiert DZ-Redakteurin Barbara Wild.

Am Ende konnten die Räte in Buchdorf gar nicht anders entscheiden, als das Konzept der Neuen Mitte nun auch durchzuziehen. Zu weit ist man in dem wahrlich ambitionierten Vorhaben schon gekommen, um es auf halbem Weg abzubrechen. Denn was wäre die Alternative? Ein leerer, unschöner Platz mitten im Dorf, der ständig daran erinnert, woran man gescheitert ist. Die Entscheidung des Gemeinderats ist nun ein Versprechen und eine Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger.

