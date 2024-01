Bürgergeld: Bitte kein vorschnelles Urteil

Plus Die Grundsicherung steht massiv unter Beschuss. Dabei sollte manches Vorurteil überdacht werden. Aber trotzdem wird sich einiges ändern müssen.

Erst einmal ist es tatsächlich so: Das Bürgergeld ist gut gemeint. Nun besteht freilich stets eine Diskrepanz zwischen gut gemeint und gut gemacht. Trotzdem ist diese Intention zu respektieren, sonst wird´s irgendwann platt und unfair in der politischen Debatte. Klar ist auch, dass in Sachen Bürgergeld über das unterste soziale Sicherungsnetz in Deutschland gesprochen und mitunter rasch geurteilt wird. Auch das sollte anständigerweise beachtet werden, bevor es in die Details geht. Es gibt beim Thema Bürgergeld, wie so oft, zwei Seiten.

Die eine Seite: Teils handelt es sich bei den Bürgergeldbeziehern um Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Um Menschen, die Schicksalsschläge erlitten oder einen langjährigen Arbeitsplatz verloren haben, Menschen, die unter einer Erkrankung leiden. Die Geschichte vom faulen Bürgergeld-Bezieher lässt sich mitnichten verallgemeinern, sie ist unfair und trifft eben oftmals, spricht man mit den Leitern der Jobcenter sowie Sozialarbeitern, einfach nicht zu. Auch der Deutsche Caritasverband mahnte dies zuletzt mit Nachdruck an. Alle Leistungsbezieher über einen Kamm zu scheren - nein, bitte nicht.

