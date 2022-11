Busse statt Züge im Donau-Ries-Kreis – das klappt nicht

Plus Die Zugausfälle zum Start des Eisenbahn-Unternehmens Go-Ahead sind peinlich. Der Alternativplan taugt wohl nur bedingt.

Jetzt ist die Nachricht, dass das Eisenbahn-Unternehmen Go-Ahead nicht genügend Triebwagenführer aufbieten kann, um wie vertraglich vereinbart vom 11. Dezember an den Personenzug-Nahverkehr auf Strecken Augsburg – Donauwörth, Donauwörth – Aalen und Donauwörth – Treuchtlingen betreiben zu können, schon ein paar Tage alt. Fassen kann man diese Peinlichkeit aber immer noch nicht.