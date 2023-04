ChatGPT ist unterhaltsam, aber noch nicht verlässlich

Unterhaltungen mit ChatGPT machen Spaß. Für bare Münze sollte man die Auskunft der künstlichen Intelligenz aber keinesfalls nehmen.

Es ist faszinierend, der freundlichen künstlichen Intelligenz ChatGPT dabei zuzusehen, wie sie in wenigen Sekunden Antworten ausspuckt und mit vermeintlichem Detailwissen über den Donau-Ries-Kreis glänzt. Aber die Qualität der Antworten variiert. Vorsicht ist geboten. Wer verlässliche Informationen will, sollte ChatGPT höchstens als Ausgangspunkt für eine Recherche verwenden und das, was das Programm als Fakten verkauft, keinesfalls für bare Münze nehmen.

Das zeigen Informationen, die die künstliche Intelligenz zum Landkreis Donau-Ries parat hat. Selbst bei einfachen Antworten, etwa der Parteizugehörigkeit des Donauwörther Bürgermeisters, schleichen sich Fehler ein. Hinweise darauf können bei ChatGPT für Verwirrung sorgen, sodass die nächste Antwort der KI noch weiter von der Wahrheit entfernt ist, anstatt sich dieser anzunähern. Im konkreten Beispiel wurde Joachim Eisenkolb aus Elchingen im Landkreis Neu-Ulm kurzerhand zu Donauwörths Bürgermeister ernannt.

Die KI lernt dazu und entwickelt sich fortlaufend weiter. Aber bis ChatGPT den Wahrheitsgehalt verschiedener Informationen besser einschätzen kann, bleibt es eher ein unterhaltsamer Zeitvertreib als eine verlässliche Wissensquelle.

Lesen Sie dazu auch