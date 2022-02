Das "C" muss der Kern der CSU sein

Das "C" ist mehr als nur eine Markenbotschaft in einem Parteinamen. Fiele es weg, bräche die Union auseinander. Es wäre eine Kapitulation vor dem Zeitgeist.

Manchmal branden Diskussionen auf, die einen schlucken lassen. Nach dem Motto: "Was soll das denn jetzt?" Aber die dann doch zum Nachdenken animieren. Bei Debatten um Parteinamen ist das stets eine tiefgehende Angelegenheit. Es geht dabei nicht um die bloße Tradition, nicht ums Image, sondern ums Innerste. Um den Kern, den Kompass.

Das christliche Fundament muss der Kompass für die Union bleiben

Das "C", das für das christliche Fundament in den Unionsparteien steht, ist seit jeher zweifellos dieser Kompass. Das bedeutet nun nicht, dass die Partei und ihre Mitglieder stets perfekt fromm und fehlerlos waren, sind oder sein müssen. Es war aber stets der grundlegende Orientierungspunkt der Union - vor allem unter dem Eindruck des gottlosen, menschenverachtenden Nazi-Regimes einerseits sowie des atheistischen Kommunismus andererseits sollte die Christdemokratie nach 1945 für einen politischen Weg der Achtung vor den Mitmenschen, der maßvollen Mitte, des Gottvertrauens und des Wissens um die eigenen Grenzen stehen. So zumindest die Zielformulierung. Fiele das "C" weg, so wäre dies nicht nur ein Basteln am Namen - nein, es wäre ein Einknicken vor einem bedenklichen Zeitgeist, der das Christliche als antiquiert brandmarken will.

Und es wäre in etwa so, wie wenn die SPD das Wort "sozial" aus Marketinggründen aus dem Familiennamen streichen wollte: Es würde ihr schlicht die Selbstverpflichtung rauben.

Und trotzdem: Solche Debatten legen etwas offen. Wie ist es um die Haltung der tonangebenden Politiker und Politikerinnen und der Partei als solcher bestellt? Das kann der Orientierung, der Selbsteinordnung dienen. Im Falle der Union scheint die Debatte ums "C" vom Tisch. Kaum jemand, der es streichen will; auch die hiesigen Abgeordneten stehen zum christlichen Element. Das bedeutet auch: Es muss auch stets so gehandelt, so gelebt werden. Sonst wäre das "C" tatsächlich nur ein Buchstabe - es muss jedoch immer der Kern sein.