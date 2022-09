Das Service-Debakel am Donauwörther Bahnhof kommt mit Ansage

Plus Der Freistaat investiert Millionen in den Donauwörther Bahnhof. Zugleich hapert es bei Ausschreibungen der Strecken. Am Ende ist der Kunde der Gelackmeierte.

Der Donauwörther Bahnhof wird für 50 Millionen saniert und am Ende wird am Service gespart? Zu Recht ärgert das den Kunden wie die Vertreter der Politik aus der Region. Wie so oft steckt der Teufel im Detail und so passt das Gezerre um die Leistungen des künftigen Service-Schalters zum Bild des Bahnverkehrs: Rückschritt statt mit Tempo in die Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen