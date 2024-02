Demos im Kreis Donau-Ries: Die Mehrheit ist aufgestanden

Plus Die Demos im Landkreis Donau-Ries gegen Hass und Hetze waren ein Zeugnis zivilgesellschaftlicher Courage. Gut, dass sie nicht plump "gegen rechts" betitelt waren.

Die Demos in Donauwörth und Nördlingen waren Erfolge. Sie haben es geschafft, ein sehr breites Spektrum der Zivilgesellschaft auf die Straßen und Plätze der zwei größten Städte im Kreis Donau-Ries zu bringen. Es waren damit keine klassischen Klientel-Demos, nein, ein Querschnitt der Bevölkerung zeigte Gesicht und Flagge gegen politischen Hass.

Es war beispielsweise richtig und wichtig, dass die Demo in Donauwörth nicht platt "gegen rechts" tituliert wurde, sondern "gegen Hass und Hetze" an sich gerichtet war. Eine zu einseitige Schlagseite würde zu kurz greifen. Es kann nicht darum gehen, eine legitime Seite des politischen Spektrums gesellschaftlich auszugrenzen. Dieses Spektrum umfasst nun einmal die linke wie auch die rechte Seite - und die Mitte dazwischen.