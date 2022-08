Kommentar

06:10 Uhr

Den Bauern nicht die Luft abdrücken

Plus Die Landwirtschaft hat ihren festen Platz im Landkreis Donau-Ries. Wie wichtig das ist, zeigt die aktuelle Weltlage.

Von Thomas Hilgendorf

Irgendwie scheint es oft anders zu laufen, als wir Menschen es uns in unserer Begrenztheit vorstellen können. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir Menschen meinen den Herausforderungen und Aufgaben der Zeit all zu oft entweder mit kopfloser Panik oder mit verblendeter Euphorie begegnen zu müssen. Die diesjährige Ernte zeigt allerdings wieder einmal: Die Schöpfung hält sich weder an schnappatmenden Alarmismus noch an rosarot gefärbte Blickwinkel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

