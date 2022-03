Der Blick in die Augen der Menschen

Plus Bilder vom Krieg auf dem TV-Gerät zu sehen und Flüchtlingen gegenüberzustehen - da stellt man sich selbst sehr grundsätzliche Fragen, findet Helmut Bissinger.

Es ist etwas anderes, ob man jeden Abend übers Fernsehen in die Ukraine blickt und erstarrt auf den Krieg und seine Schrecken schaut, oder direkt in die Augen traumatisierter Menschen, die ihre Lieben, ihr Hab und Gut zurückgelassen haben, um in der Fremde Schutz zu suchen. So geschehen am Freitagabend in Donauwörth. In einem Reisebus erreichten erste Flüchtlinge den Landkreis.

