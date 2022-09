Energiekrise im Donau-Ries: Der Herbst wird dunkler, aber auch spannend

Plus Händler rund um Donauwörth haben mit den Vorgaben zum Energiesparen überhaupt kein Problem. Da bleibt die Frage: Warum haben sie es nicht schon längst getan?

Die Reaktionen der Händler und Gewerbetreibenden in der Region auf das verordnete Energiesparen macht es mehr als deutlich: Über Wärme und Strom haben wir uns alle viel zu wenig Gedanken gemacht. Es war einfach immer da. Ging das Licht nicht an, zweifelte jeder an der Glühbirne und nicht am fehlenden Strom. Jetzt aber zieht jeder Privatmann bei sich den Stecker der Stereoanlage, stellen das Warmwasser ab, wenn wir in Urlaub fahren und hängen einmal mehr die Wäsche auf die Leine, als den Trockner anzuschmeißen. Dass nun auch Händler angehalten sind, Energie zu sparen, ist mehr als überfällig. Und es bleibt die Frage, warum sie eigentlich nicht schon selbst die Verpflichtung gesehen haben, das zu tun. Stichwort: Klimakrise.

