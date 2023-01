Der Kirchenaustritt darf nicht zum Spießrutenlauf werden

Plus Wer aus der Kirche austreten will, muss persönlich beim Standesamt erscheinen und dafür noch bezahlen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Barbara Wild kommentiert.

Aus der Kirche auszutreten, ist eine persönliche Entscheidung. Gerade nach den erschreckenden Enthüllungen über Missbrauch und Vertuschung ist es nachvollziehbar, dass sich mehr Menschen abwenden. Es scheint für viele der letzte Anstoß gewesen zu sein, die Organisation zu verlassen, die sie vermutlich im Alltag kaum mehr begleitet hat. Doch was auch immer der Grund ist: Ein Kirchenaustritt sollte nicht zum Spießrutenlauf werden. Warum man dafür immer noch persönlich beim Standesamt vorstellig werden muss, ist ein Rätsel.