Der Kirchenaustritt hat etwas Destruktives

Plus Kirchenaustritte häufen sich. Leider, meint DW-Redakteur Thomas Hilgendorf. Denn Austritte verhindern auch Veränderungen.

Keine Frage: Es gibt gewichtige Gründe für die aktuelle Kritik an der Kirche. Die wirklich beschämenden, ja teuflischen Fälle von Missbrauch sind hierbei zuvorderst zu nennen. Doch man sollte fairerweise auch deutlich konstatieren: Es ist beileibe nicht die Masse der hunderttausenden Mitarbeiter, schon gar nicht die der Millionen Christinnen und Christen, die hier in unbeschreiblicher Form übergriffig und kriminell geworden wäre. Nein, ganz im Gegenteil: Überzeugten, aufrichtigen Christinnen und Christen geht es zutiefst um das gelebte Evangelium Christi - Heilung, Rettung, Mitmenschlichkeit, Demut, Achtung vor Gott und den Mitmenschen, Glaube, Liebe, Hoffnung.