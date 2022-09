Kommentar

Die Bahn braucht ein Machtwort

Die Deutsche Bahn sorgte auch in und um Donauwörth zuletzt nicht für die besten Schlagzeilen.

Plus Die DB ist ein Staatsunternehmen, handelt aber mithin knallhart kapitalistisch. Das sieht man sehr deutlich am Beispiel Donauwörths.

Von Thomas Hilgendorf

Die Deutsche Bahn sorgt seit Monaten für Schlagzeilen - und meist nicht für die besten. Auch in der Region ist das so: Jahrelang zierte sich das Staatsunternehmen, das vom Bürger mit Milliarden bestückt wird, den Bahnhof Donauwörth auch nur im Ansatz barrierefrei umzurüsten. Jetzt passiert was, endlich - auch weil sich Politiker wie Ulrich Lange über Jahre und Jahrzehnte nachdrücklich dafür einsetzten. Von allein hätte sich der schwerfällige Riese DB wohl kaum bewegt.

