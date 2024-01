Kommentar

18:00 Uhr

Die Bauern im Kreis Donau-Ries waren zu lange zu still

Plus Die protestierenden Bauern haben Recht, meint DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf. Es wurde zuletzt zu wenig beachtet, dass Landwirtschaft systemrelevant ist.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es reicht wirklich. Der Satz hat leider Hochkonjunktur - und nicht immer ist er berechtigt. Doch bei den Bauern ist es eher verwunderlich, dass sie so lange stillgehalten haben. Und dass die Proteste jetzt so massiv ausfallen wie am Montag in Donauwörth und Nördlingen, das muss wohl sein.

Es gab Zeiten, da haben die Bauern kleinere Aktionen gegen die drückenden Preise der Discounter auf dem Aldi-Parkplatz in Riedlingen gestartet. Alleine standen sie da, ein verlorenes Häufchen. Kaum jemanden hat es interessiert und statt zu billiger Milch fortan zum fairen Liter gegriffen. Wer mit Bauern in der Region spricht - also mit ihnen statt über sie -, der wird spätestens im zweiten Satz die Klage über die zunehmende Bürokratie, über einen Wust an Verordnungen und ein gefühltes Misstrauen seitens der Politik und von Teilen der Gesellschaft hören.

