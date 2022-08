Die Betriebe und Verbaucher müssen Entlastung spüren

Plus Auf die hiesige Wirtschaft und Landwirtschaft wird enormer Druck ausgeübt. Auch die Verbraucher sind geschockt. Die Menschen brauchen endlich Entlastungen, mit denen sie kalkulieren können.

Die Menschen haben nach einer Sekunde des Schocks in Krisen Gott Sei Dank oftmals die Gabe, dann umso kreativer zu agieren. So sieht man es auch bei Hubert Gerstmeier in Auchsesheim und seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Den Kopf in den Sand stecken, das gibt es dort nicht. Aber die Bundespolitik sollte sich bewusst werden, dass ohne die Grundsicherheit für die Menschen, ihr Leben (und ihre Betriebe) weiterhin finanzieren zu können, weite Bereiche der hiesigen Wirtschaft bis ins Mark getroffen werden könnten in den kommenden Wochen und Monaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen