Die Donauries-Ausstellung ist nicht nur eine Messe

An den Stä#nden und Hallen der Donauries-Ausstellung war vor allem am Wochenende viel los.

Plus Gut, das Ziel der 50.000 Besucher wurde heuer nicht erreicht. Trotzdem war die Regionalmesse ein Erfolg, meint DWZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Von Thomas Hilgendorf

Mit Messen ist es so eine Sache: Die einen tingeln mit Leidenschaft von einer zur anderen, erwarten sich dabei nicht nur Gratiskugelschreiber, sondern allem voran fundierte Informationen von Herstellern aus erster Hand. Gespräche von Angesicht zu Angesicht, "in Präsenz" sozusagen. Das Anschauen und Befühlen der Produkte "live" vor Ort ist nicht wenigen nach wie vor wichtig. Andere wiederum scheuen das Getümmel in den Hallen, recherchieren lieber gemütlich vom Sofa aus im Internet. Eines lässt sich indes unzweifelhaft festhalten: Es tut gemeinhin gut, einander zu begegnen. Jenes Gefühl herrscht immer noch vor bei den meisten Menschen nach den bleiernen Corona-Jahren. Doch eine Regionalmesse ist mehr als bloße Begegnung.

Die Donauries-Ausstellung ist nicht einfach nur eine Messe. Sie bildet die Wirtschaft in der Region ab, sie zeigt darüber hinaus aber auch, was sonst noch alles steckt im Landkreis Donau-Ries. Ehrenamtliche präsentieren sich hier ebenso wie die hiesigen Feuerwehren, Polizei, THW, Bundeswehr, Landwirte, Handwerker und, und, und ... Es ist stets auch eine Börse für Kontakte und - nicht zu unterschätzen - ein Ort der Nachwuchsgewinnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

