Die Klinikreform verheißt wenig Gutes für den Landkreis Donau-Ries

Plus Die angekündigte Krankenhausreform von Karl Lauterbach würde den Kreis Donau-Ries wohl ins Mark treffen. Viel Aufgebautes wäre dahin.

Die Befürworter der angekündigten Krankenhausreform meinen – zumindest indirekt: Fallpauschalen im großen Stile lüden dazu ein, dass Kliniken nur noch nach "lukrativen" Patienten gieren. Doch allein dieses Argument der Unterstützer der Lauterbachschen Krankenhausreform – falls es sie außerhalb des von ihm geführten Bundesministeriums denn gibt – erscheint zu generalisierend und als solches nicht fair. Es unterstellt, dass sich auf dem Feld der deutschen Krankenhäuser schier nur mehr schwarze Schafe tummeln.