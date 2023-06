Die Politik muss handeln: Apotheken müssen sich lohnen

Plus Geringes Honorar, Lieferengpässe, Personalmangel – die Selbstständigkeit als Apotheker wird immer unattraktiver. Das muss sich ändern, kommentiert Marco Keitel.

Am Hungertuch nagen wohl die wenigsten Apothekerinnen und Apotheker im Landkreis Donau-Ries. Aber die Selbstständigkeit wird immer unattraktiver. Wer einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung leistet, hat ein ordentliches Einkommen verdient. Apotheken müssen sich weiterhin lohnen.

Im Landkreis Donau-Ries finden Apotheker keine Nachfolger

Dass ein eigenes Geschäft sich aus der Sicht vieler angehender Apothekerinnen und Apotheker eben nicht mehr lohnt, zeigt die Statistik. Und der Blick in die Städte. Allein aus der Reichsstraße in Donauwörth sind seit 2020 zwei Apotheken verschwunden. Nachfolger? Fehlanzeige. Würde man sich in diesem Bereich als Unternehmerin oder Unternehmer automatisch eine goldene Nase verdienen, hätte es einen Fall wie den der ältesten Apotheke Donauwörths, die jetzt leer steht, nie gegeben. Wenn die Gefahr besteht, dass Apotheken nach und nach aus den Stadtbildern verschwinden, muss die Politik handeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen