Die (Wahl)kampf-Ansage der Bäumenheimer CSU

Plus Die CSU Bäumenheim hat damit rechnen müssen, dass ihre Giftliste im Rathaus nicht gut ankommt. Mit passiert-nix.de hat sie zu früh den Wahlkampf eingeläutet.

Da hat sich etwas angestaut in Bäumenheim - nicht nur auf der Seite des Bürgermeisters, der anscheinend in den Augen seiner Gemeinderatskollegen zu viele unerledigte Themen vor sich herschiebt. Nein, auch in der CSU hat sich etwas angestaut. Der unbedingte Wille der Union, in der Industriegemeinde selbst ans Ruder zu kommen, hat sich in der Giftliste manifestiert. Die gezeigte Harmonie in den öffentlichen Sitzungen zwischen CSU-Mitgliedern und dem Bürgermeister war wohl ein Trugbild. Vielmehr haben die Mitglieder des Ortsverbandes und der Fraktion über Monate akribisch die Versäumnisse des Bürgermeisters herausgefieselt und ihm mit roter Tinte ins Hausaufgabenheft geschrieben, was er noch zu tun hat. Das Ergebnis steht unter der provozierend formulierten Internetadresse www.passiert-nix.de. Da kann es jetzt jeder nachlesen - eine echte (Wahl)kampf-Ansage.

