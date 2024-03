Die Wohnungsnot ist längst angekommen rund um Donauwörth

Plus Es gibt zu wenig Wohnraum in und um Donauwörth. Nachverdichtung ist nun kein abstrakter Begriff mehr - das Phänomen ist angekommen und wohl alternativlos.

Man mag den Satz schon kaum noch aussprechen, so abgegeriffen erscheint er seit Monaten: Es gibt viel zu wenige Wohnungen auf dem Markt. Es ist ein Politikfeld mehr, auf dem verschlafen und verschleppt wurde. Mitunter vertrauten politische und kommunale Entscheider in Deutschland einem es vermeintlich selbst richtenden, manchmal aber allzu freien Markt blind. Das Tafelsilber haben Länder und Kommunen längst in Hülle und Fülle verscherbelt.

Zigtausende Wohnungen aus öffentlichem Besitz wurden verschleudert. Jetzt steht das Land, wie auch fast jeder Weiler in der Region, vor einem mehr oder minder großen Problem. Ein leergefegter Markt, überteuerte Mieten. Nun gerät jenes soldarische, gemeinnützige Genossenschaftsprinzip, das leider über die Jahre zu wenig Beachtung bekommen hatte, wieder stärker in den Fokus. Zurecht. Denn die Genossenschaften sind weit und breit schier die einzigen Unternehmen, die noch erschwingliche Mietwohnungen anbieten.

