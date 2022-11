Diese Tanzhaus-Variante erscheint machbar

Plus Das Tanzhaus wird saniert. Der Siegerentwurf sieht moderate Änderungen im Äußeren vor. Das ist nach dem Bürgerentscheid wohl auch das, was die Menschen wollen.

Jetzt ist die Katze also aus dem Sack. Der Siegerentwurf zur anstehenden Tanzhaus-Sanierung in Donauwörth steht fest. Das Kölner Gewinner-Büro will laut den ersten Entwürfen keine all zu gewagten Änderungen am Gebäudeäußeren vornehmen – was wegen des vormaligen Ärgers der Stadt mit den Denkmalschutzbehörden sowie angesichts des Entscheides der Donauwörtherinnen und Donauwörther auch klug ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen