Dieser Kindertag tut gut

Der Schwäbischwerder Kindertag und das Historienspiel waren ein tolles Erlebnis in Donauwörth. Dennoch: Die ein oder andere Veränderung täte auch mal ganz gut.

Der Schwäbischwerder Kindertag passt in vielfacher Weise in die Welt und in die Zeit. Er birgt zunächst, das ist dieser Welt leider eigen, eine gewisse Unsicherheit: Hält das Wetter? Wird es zu heiß, wird es regnen, kann er überhaupt stattfinden? Und er zeigt beim legendären Historienspiel – einst wundervoll kreiert von Alt-OB Alfred Böswald – viele Facetten menschlichen Zusammenlebens, im Guten wie im weniger Guten: Zeiten des Glanzes, des Aufbaus, des Miteinanders einerseits, Zeiten des Leids und der Spaltung andererseits.

Es tut wohl, so etwas Intelligentes so verständlich präsentiert zu bekommen. Für die Kinder sind es eher die vielen Eindrücke, die sie mitnehmen und an die sie noch lange zurückdenken können. Doch vielleicht ist es für den ein oder anderen später einmal ein Anknüpfungspunkt, sich weiter für die Historie zu interessieren. Denn in der Tat, wer wachsen will, der sollte seine Wurzeln kennen und pflegen.

Über das ein oder andere Detail könnte und sollte man indes nachdenken hinsichtlich des Kindertags-Konzepts. An Anpassungen beim "Drumherum", die vielleicht notwendig wären oder es zunehmend werden könnten. Konkret: Das Ereignis findet mitten im Juli statt und der ist zuletzt immer heißer geworden. Gut zehn Kinder mussten am Sonntag bis 12 Uhr von den Sanitätern wegen Kreislaufproblemen aufgrund der starken Sonneneinwirkung behandelt werden. Schattenspender am Rand würden nicht das Gesamtbild trüben. Man sollte darüber nachdenken. Oder das Fest noch früher starten lassen, bezüglich der Uhrzeit oder vielleicht auch früher im Kalender. Das wäre nicht respektlos gegenüber dem tollen Fest und dessen Sinn. Denn Geschichte bedeutet eben auch Veränderung und Wandel.

Der Kindertag und das zentrale Historienspiel an sich, all das sollte so erhalten bleiben, wie es seit eh und je präsentiert wurde. Es tut allen gut, gerade in diesen Zeiten.

