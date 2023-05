Kommentar

Dieses Märchen in Harburg darf nicht enden

Der Märchenweg in Harburg zieht viele Menschen, aber auch einige Chaoten an.

Plus Chaoten treiben in Rain am Schloss und in Harburg am Märchenweg ihr Unwesen. Gerade in der Burgstadt schmerzt das richtig. Dazu ein Kommentar.

Von Wolfgang Widemann

Manche Menschen scheinen einen gewissen Hang zum Kaputtmachen zu haben. Vielleicht aus Langeweile, vielleicht aus Frust, vielleicht aufgrund einer gewissen Unzurechnungsfähigkeit durch Rauschmittelkonsum. Leider finden solche Personen immer wieder Gefallen daran, ihre Neigung an bestimmten Einrichtungen besonders lustvoll auszuleben. Der Bereich des Schlosses in Rain gehört aktuell dazu. In Harburg trifft es fast schon regelmäßig den Märchenweg samt gehäkelten Mandalas und Indianerzelt-Kunstwerk. Das ist für die Allgemeinheit ziemlich ärgerlich und gerade im Falle von Harburg höchst frustrierend.

In der Burgstadt ist in den vergangenen Jahren etwas Wundersames geschehen. Durch die Ideen, die Kreativität und das Engagement von Privatpersonen hat die Kommune mit vergleichsweise sehr geringen finanziellen Mitteln eine Attraktion bekommen: den Märchenweg. Das Konzept ist geradezu genial. Auf einem Pfad, der sich vom Wörnitzstrand durch die Altstadt über schmale Pfade hoch zur Burg und von dort weiter in einen Wald schlängelt, Stationen mit Szenen aus Märchen zu installieren, ist in der Region neu und passt gerade in Harburg aufgrund der dortigen Gegebenheiten perfekt.

