E-Autos sollen umsonst parken: Ein richtiges und ein falsches Signal

Plus Donauwörth will klimafreundlicher werden. So weit, so gut. Doch die Gebührenfreiheit für E-Autos kann zurecht auch bitter aufstoßen, meint Redakteur Thomas Hilgendorf.

Zunächst einmal: Es ist löblich, dass die Stadt Donauwörth den Wert der Schöpfung, der Umwelt, erkennt und nachhaltig in die gesamte Stadtentwicklungspolitik einfließen lassen will. Dass am Montag gleich auch konkrete Beschlüsse gefasst werden, die zu mehr Klimafreundlichkeit führen sollen, das unterstreicht jenes jüngst verabschiedete neue Leitbild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen