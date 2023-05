Ein starkes Signal: "Ihr seid uns willkommen!"

Plus In Rain gibt es nun endlich nach so vielen Jahren des Wartens einen Jugendtreff. Dieser Fakt ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert.

Die Jugend in Rain hat einen Treffpunkt! Ganz plötzlich nun, ganz schnell und sehr unkompliziert! - Hinter dieser schlichten Feststellung steckt eine lange, um nicht zu sagen jahrzehntelange Geschichte, die von viel Abwehrhaltung der früheren Stadtpolitik, leeren Versprechungen in Wahlkämpfen, klischeehaften Vorurteilen gegenüber der jungen Generation, kleinlichem Widerstand aus der Bevölkerung und letztlich Frust bei der Jugend geprägt war.

In der laufenden Legislaturperiode von Bürgermeister und Stadtrat sind zwar die Weichen für ein Jugendzentrum längst gestellt, der politische Wille ist glaubhaft da, doch verläuft alles unglaublich schleppend und manchmal nicht mehr nachvollziehbar. Mal scheitert es am Geld, dann am Standort, dann wieder sind die bürokratischen Hürden hoch, die Verwaltungen in Rathaus oder Landratsamt kommen nicht in die Gänge, man wartet auf Genehmigungen und, und, und.

