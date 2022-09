Energiearmut: Worte allein reichen nicht

Plus "Energiearmut" ist kein Kampfbegriff und kein Alarmismus. Das Wort könnte für viele Menschen bald Realität werden. Dagegen kann der Staat durchaus etwas tun. Er muss.

Es ist keine Hysterie, wenn man in diesen Tagen die Wortneuschöpfung "Energiearmut" in den Mund nimmt. Angesichts der bis dato herrschenden Unsicherheit, welche die politische Führung trotz aller Appelle à la "You will never walk alone" (einer im übrigen herausragenden Fußballhymne) verströmt, ist es nur angebracht, immer wieder aufrichtig zu warnen. Vor einer sozialen Spaltung aufgrund der immensen Energiekosten, vor mangelnder Solidarität mit der angegriffenen Ukraine, vor Verarmungstendenzen bei den sozial Schwächeren, vor einem Abrutschen von Teilen der Mittelschicht, vor einer Rezession.

