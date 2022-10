Flüchtlinge im Donau-Ries: Bahnt sich die nächste Krise an?

Plus Erst fehlen nur ein paar Betten, doch der Zustrom an Flüchtlingen wird weitergehen. Was es jetzt braucht und warum auch Geflüchtete Kompromisse machen müssen.

100 Flüchtlinge mehr oder weniger sind für einen Landkreis wie den Donau-Ries-Kreis an sich kein Problem. Die soziale Kompetenz - wenn man es so nennen will - der Region ist groß genug für weitere mehr. Doch wenn von den 100 Menschen 40 schlicht kein Bett bereitsteht, dann ist es ein Problem - und könnte sich zur nächsten Krise ausdehnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen