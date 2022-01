Geimpft zum Führerschein: Es trifft vor allem Jugendliche auf dem Land

Plus Nur geimpft oder genesen zum Führerschein - diese Regel hängt vor allem Jugendliche auf dem Land ab, die für ihre berufliche Zukunft auf die Lizenz angewiesen sind.

Wer sich nicht impfen lässt, muss mit den Nachteilen leben. Keine Restaurantbesuche, kein Kino oder Theater - das alles kann die Freizeitgestaltung der Ungeimpften zwar trist erscheinen lassen, ist aber noch lange nicht von existenzieller Bedeutung. Doch bei einem Führerschein ist die Lage anders. Fahrschulen müssen seit Dezember ebenfalls Ungeimpfte und nicht Genesene vom Unterricht ausschließen. Das stellt vor allem Jugendliche im ländlichen Raum auf ungewisse Zeit vor ein kräftezehrendes Problem.