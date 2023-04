Gestaltung des Marktplatzes: Bäumenheim hat eine Chance vertan

Plus Im Gegensatz zu anderen Kommunen will Bäumenheim keine weiteren Bäume für ein gutes Klima pflanzen. Warum das am Bedarf vorbeigeht, analysiert Barbara Wild.

Sieben Bäume mehr oder weniger - damit kann man nicht das Klima retten. Das ist sicher wahr. Doch bei der Frage, ob der Bäumenheimer Marktplatz eine Veränderung braucht, ging es nicht nur um die Ökologie. Es ging darum, dem Platz, der in der Vergangenheit mit dem bisherigen Konzept kein Erfolg war, eine neue Chance für die Zukunft zu geben. Eine Chance, dass sich dort gerne Bäumenheimerinnen und Bäumenheimer begegnen, Kinder spielen, man bleibt, schaut, die schöne, neue Mitte genießt. Dass das in Zukunft nur dort gelingt, wo im Sommer die Hitze nicht gnadenlos herunterbrennt - ist klar. Mit Bäumen wäre der Platz schöner geworden und damit zugleich das Stadtklima verbessert worden - so was nennt man neudeutsch dann wohl eine Win-win-Situation. Doch die Chance ist vertan.

Wer einst die Gestaltung beschlossen hatte, wollte jetzt nicht nachbessern

Vermutlich war es am Ende genau so, wie es Gemeinderat Peter Naumann leider erst spät in der Diskussion analysierte. Der Gemeinderat ist in Sachen Marktplatz zweigeteilt: Auf der einen Seite wollen die Räte, die einst die ursprüngliche und leider nicht erfolgreiche Gestaltung mitbestimmten, alles lassen, wie es ist. Die neuen Gemeinderäte halten es für dringend nötig, dass nachgebessert wird, und hätten die Bäume gerne gesehen. So entstand ein Patt. Dass drei Gemeinderäte fehlten, sorgte für das negative Votum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen