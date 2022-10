Go-Ahead erhört die Wünsche der Bahnkunden

Plus Die neuen Züge von Go-Ahead versprechen angenehmeres Bahnfahren. Doch alte Probleme des System Bahn in Bayern werden bleiben.

Klar - auch die Züge von Go-Ahead können nicht fliegen. Ob der Regionalverkehr in Zukunft seine erste Pflicht erfüllen kann - nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein -, das ist auch mit dem neuen Streckenbetreiber alles andere als klar. Hängt doch alles irgendwie zusammen: Baustellen, die nicht fertig werden. Güterverkehr, der Vorrang hat. Fernzüge, auf die die Regionalbahn warten muss - das alles wird bleiben.